Нарушения выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушала закон о рекламе.
По закону, распространение наружной рекламы допускается при наличии соответствующего разрешения органов местного самоуправления. При этом места возможного установления рекламы должны быть отражены на схеме, размещенной на официальном сайте органа местного самоуправления.
Проверкой установлено, что администрацией района не был разработан административный регламент по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, схема их размещения не была утверждена.
В этой связи исключалась возможность распространения наружной рекламы на территории района.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены, администрацией района разработан регламент по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, схема их размещения опубликована на официальном сайте муниципалитета, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Окинском районе Бурятии нельзя было размещать рекламу
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