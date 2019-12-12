В Бурятии большая часть обладателей маткапитала распорядилась им

Материнский капитал проиндексируют с 1 января 2020 года



Индексация федерального материнского капитала возобновляется с 2020 года. С 1 января его размер увеличится с 453 026 до 466 617 рублей. Индексация также распространится на сумму маткапитала, оставшуюся у владельцев сертификата после распоряжения частью средств, сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.



Для получения материнского капитала необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.



За время действия программы сертификаты на материнский капитал получили в Бурятии более 90 тысяч семей, из них 59 тысяч владельцев полностью распорядились его средствами. Подавляющее большинство семей использовали денежные средства на погашение ипотечных кредитов. А также на приобретение и строительство жилья.



Также средства материнского капитала направляются на образование детей в средних и высших учебных заведениях, оплату детских садов и дополнительные образовательные услуги.



Кроме этого, если по основным направлениям средства материнского капитала можно использовать только безналичным путём, то по заявлениям об установлении ежемесячной выплаты на второго ребёнка, семья может получать средства маткапитала наличными ежемесячно. Право на получение выплаты, начиная с 2018 года, возникает с рождением или усыновлением второго ребенка.



С 2020 года вступают в действия изменения в закон, позволяющие расширить круг получателей выплаты и увеличивающие срок получения выплаты. Так, за ежемесячной выплатой в размере 12 065 руб. с будущего года могут обратиться семьи, в которых доход на каждого члена семьи составит ниже 24 тыс. руб. Владелец сертификата имеет право обратиться за ежемесячной выплатой в любое время в течение трёх лет со дня рождения второго ребенка. При этом получение выплаты необходимо подтверждать каждый год: на срок до достижения ребёнком возраста одного года, двух лет и трёх лет.





