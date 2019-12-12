Ранее жители грозились привлечь внимание власти к своим проблемам с помощью протестных акций
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились жители посёлков Солдатский и Исток. Они не удовлетворены качеством жизни. У них нет школ, клубов, спортзалов и других объектов социального обслуживания населения. Нет доступа к питьевой воде, дороги не ремонтируются. Транспортное обслуживание – отдельная тема для возмущений.
По мнению людей, власть десятилетиями не решает их проблемы, и жители готовы привлечь её внимание протестными акциями.
- Для разрешения коллективного обращения уполномоченным по правам человека в республике совместно с администрацией Улан-Удэ состоится встреча с жителями микрорайонов Солдатский и Исток, - сообщили сегодня аппарате уполномоченного.
К участию приглашены представители республиканских министерств образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, спорта и молодёжной политики, культуры, транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, а также органов местного самоуправления Иволгинского района и МВД по Бурятии.
Встреча состоится 13 декабря в 18 часов в школе № 54 (ул. Покровская, 32).
Жителей приглашают принять участие во встрече, задать вопросы, поучаствовать в выработке вариантов разрешения сложившейся ситуации.
В Улан-Удэ власти и омбудсмен встретятся с жителями Левобережья
Общество, Фото:
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