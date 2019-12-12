В Бурятии в Каменской больнице отремонтировали детскую консультацию

Сделана обшивка здания снаружи, проведены отделочные работы, ремонт перекрытий, замена балок, шифера, демонтаж пола и плитки. Полностью заменены трубы отопления и водопровода. Установлены новые двери и окна, обновлена электропроводка.







В этом большую поддержку район получил от полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Капитально отремонтирована одна из старейших больниц и общежитие Байкальского медицинского колледжа. В Кабанскую центральную районную больницу закуплено крупное медицинское оборудование на общую сумму 37,8 млн рублей: УЗИ-аппарат экспертного класса, переносной УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование и рентген на 3 рабочих места, сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.







В 2019 году за счёт средств республиканского бюджета были проведены работы по обновлению здания детской консультации Каменской больницы на сумму свыше 3 млн рублей, в том числе оснащение медицинским оборудованием и мебелью.Для детей организована комфортная игровая зона, а для кормящих мам и младенцев создали комнату матери и ребёнка.