Осуждённых в Улан-Удэ посетил чемпион по рукопашному бою

Жаргал Жигжитов призвал осуждённых вести здоровый образ жизни



В рамках реализации грантового проекта «Путь к освобождению» исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетил призёр кубка мира по боевому самбо, призёр чемпионата России по универсальному бою, чемпион Вооружённых сил России по рукопашному бою Жаргал Жигжитов.



Спортсмен провёл беседу с осужденными на тему: «Как сложилось бы моя судьба, если бы я не занимался спортом». В ходе разговора они обсудили необходимость вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, придерживаться правопослушного поведения.



Жаргал Баирович отметил, что начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.





