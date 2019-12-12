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Осуждённых в Улан-Удэ посетил чемпион по рукопашному бою

Осуждённых в Улан-Удэ посетил чемпион по рукопашному бою
Общество, 
Жаргал Жигжитов призвал осуждённых вести здоровый образ жизни

В рамках реализации грантового проекта «Путь к освобождению» исправительную колонию №2 в Улан-Удэ посетил призёр кубка мира по боевому самбо, призёр чемпионата России по универсальному бою, чемпион Вооружённых сил России по рукопашному бою Жаргал Жигжитов.

Спортсмен провёл беседу с осужденными на тему: «Как сложилось бы моя судьба, если бы я не занимался спортом». В ходе разговора они обсудили необходимость вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, придерживаться правопослушного поведения.

Жаргал Баирович отметил, что начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.


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