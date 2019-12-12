В Бурятии для юных защитников животных провели квест

Мероприятие приурочили ко Дню прав животных



10 декабря отмечается международный День прав животных. В визит-центре «Байкал Заповедный» в Бурятии этот день отметили квест-программой, в которой участвовали третьеклассники школы-интернат № 21 ОАО РЖД.



Ребята посмотрели видеоролики о животных, узнали интересные факты из жизни братьев наших меньших. Затем юные сторонники защиты прав животных поделились на шесть команд по пять человек и получили задания для квеста. Их ждали станции «Зоокроссворд», «Угадай животного», «Диалог с животными», «Где живут животные», «Кто лишний» и «Крокодил».



- Успешно пройдя все станции, участники добирались до главного задания – сбора пазла. Получить заветный конверт с деталями экомозаики было очень важной задачей. И ребята рвались в бой с особым азартом, потому что, собрав все части пазла, они получали картинку с изображением зверя или птицы, означающую название команды. Причём это были обитатели гор и лесов Южного Байкала и самого озера, - сообщает пресс-служба Байкальского природного биосферного заповедника.



После все команды обрели свои названия. В визит-центре появились «Снежный барс» и «Медведь», «Кабарга» и «Соболь», «Нерпа» и «Орёл». Команда «Кабарга» с девизом «Закинув за спину рога, в гору несётся кабарга», заставила всех участников смеяться от души.



В завершении программы ребята познакомились с новыми животными.





