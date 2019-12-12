В Чите стартует краевой музыкальный фестиваль-конкурс

Участниками мероприятия станут инструментальные и вокальные ансамбли учащихся



13 и 14 декабря в Чите состоится шестой открытый краевой фестиваль-конкурс инструментальных и вокальных ансамблей «Один+». До нынешнего года мероприятие проходило на городском уровне, но постоянный интерес к фестивалю со стороны творческих коллективов из районов региона подтолкнул организаторов к тому, чтобы придать ему краевой статус.



Основными участниками конкурса станут учащиеся учреждений дополнительного образования города Читы, студенты краевого училища искусств и факультета культуры и искусств ЗабГУ. Кроме того, заявки на участие пришли из Нижнего Цасучея, Верхних Усуглей, Карымской, Горного и других населённых пунктов. Всего своё творчество на суд жюри в этом году представят более ста коллективов.



Открытие фестиваля начнётся 13 декабря в 15:00 часов в корпусе факультета культуры и искусств ЗабГУ. Конкурсные прослушивания, проходящие в нескольких номинациях: инструментальные ансамбли, вокальные ансамбли, концертмейстерское мастерство, камерный ансамбль, творческое музицирование, состоятся 13 и 14 декабря.



В состав жюри конкурса войдут директор центральной детской музыкальной школы имени Б.Г. Павликовской Евгений Скрипченко; преподаватель вокала Забайкальского краевого училища искусств Туяна Батоева; солист-инструменталист Забайкальской краевой филармонии имени О. Лунстрема Елена Есина; а также преподаватели кафедры музыкального искусства ЗабГУ доцент Елена Капустина и кандидат культурологии, доцент Ирина Чжен.



Церемония награждения победителей и призёров фестиваля состоится 14 декабря в 18:30 часов в актовом зале ЗабГУ. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края.

