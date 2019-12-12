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Жители Бурятии выберут между бумажной и электронной трудовой книжкой

Жители Бурятии выберут между бумажной и электронной трудовой книжкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 2020 в России вводится электронная трудовая книжка

В 2020 году работающие жители Бурятии должны будут выбрать между бумажной и электронной трудовой книжкой.

Со следующего года в России вводится электронная трудовая книжка. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учёта.

С 1 января 2020 года на работодателя возлагается обязанность ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным, представлять в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности. На их основе будут формироваться электронные трудовые книжки россиян. С 1 января 2021 года в случаях приёма или увольнения работников сведения о трудовой деятельности должны будут представляться в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приёма на работу или увольнения.

Переход к новому формату сведений о трудовой деятельности обязывает работодателя по 30 июня 2020 года письменно уведомить своих работников об изменениях законодательства, связанных с формированием электронной трудовой книжки и о праве выбора: либо продолжить ведение бумажной трудовой книжки, либо хранить информацию в электронном виде. В свою очередь работники подают письменное заявление работодателю о своём волеизъявлении до 31 декабря 2020 года включительно.

Работник, подавший заявление в пользу электронного учёта, получит бумажную трудовую книжку на руки. В этом случае работодатель освобождается от ответственности за её ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в неё вносится соответствующая запись.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки на бумаге, имеет право в последующем подать заявление работодателю о представлении сведений в электронном виде.

У граждан, которые впервые начнут работать в 2021 году, трудовые книжки будут изначально вестись в электронном виде без оформления бумажной.

Храниться электронные документы будут в единой системе Пенсионного фонда Российской федерации.
трудовая книжка
 
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