В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить пельмени по-итальянски

Мастер-класс прошёл в реабилитационном центре «Аврора» исправительной колонии №7



В реабилитационном центре «Аврора» исправительной колонии №7 для женщин прошёл мастер-класс по приготовлению пельменей по-итальянски (они же равиоли).



Осуждённым продемонстрировали технологию приготовления этого блюда и рассказали об истории его происхождения. Женщины научились замешивать тесто, подготавливать начинку, формировать из них пельмени и правильно их готовить.



Пока готовилось основное блюдо, осуждённые постряпали к чаю блины.



Подобные мастер-классы являются звеном целого комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию женщин, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.





