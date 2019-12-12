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В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить пельмени по-итальянски

В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить пельмени по-итальянски
Общество,  Фото:pixabay.com
Мастер-класс прошёл в реабилитационном центре «Аврора» исправительной колонии №7

В реабилитационном центре «Аврора» исправительной колонии №7 для женщин прошёл мастер-класс по приготовлению пельменей по-итальянски (они же равиоли).

Осуждённым продемонстрировали технологию приготовления этого блюда и рассказали об истории его происхождения. Женщины научились замешивать тесто, подготавливать начинку, формировать из них пельмени и правильно их готовить.

Пока готовилось основное блюдо, осуждённые постряпали к чаю блины.

Подобные мастер-классы являются звеном целого комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию женщин, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.


осужденные
 
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