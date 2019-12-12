Бурятский боксёр выиграл первый бой первенства России

Следующий бой Радна Цыбиков проведёт сегодня
Спортсмен из Бурятии Радна Цыбиков провёл свой первый бой на первенстве России по боксу среди юношей 19-22 лет.
- За право выйти в следующий круг Радна Цыбиков боксировал со спортсменом из Санкт-Петербурга Алибеком Солтухановым. Единогласным решением судей победа была отдана нашему спортсмену, - сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии.
Следующий бой Радна Цыбиков проведёт сегодня, 12 декабря, в вечерней программе первенства. Он встретится с боксёром из Кабардино-Балкарии Аскером Кунижевым.
Тренирует спортсмена Доржо Галсанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», выступают на первенстве России по боксу среди юниоров 19-22 лет два спортсмена из Бурятии Радна Цыбиков и Альберт Гатаулин.
Радна Цыбиков боксирует в весовой категории до 60 кг, Альберт Гатаулин - в весовой категории до 56 кг.
Соревнования стартовали 10 декабря в Нальчике.
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