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Забайкальский тяжелоатлет стал призёром первенства Европы

Забайкальский тяжелоатлет стал призёром первенства Европы
Общество,  Фото:пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края
Также забайкальцы выиграли всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике в Благовещенске

Забайкальский тяжелоатлет Антон Войтенко завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы. Соревнования по тяжёлой атлетике проходят с 7 по 14 декабря в Израиле.

Антон Войтенко – спортсмен регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края. Он выступал в составе сборной команды России и стал третьим по результатам соревнований в весовой категории до 81 килограмма по сумме двоеборья.

Забайкальские спортсмены показали хорошие результаты и в России, на всероссийских соревнованиях класса «А» по тяжёлой атлетике в Благовещенске в начале декабря. В турнире приняли участие порядка шестидесяти атлетов, среди которых и начинающие спортсмены, и мастера спорта международного класса.

Айсулу Болтаева в весовой категории 55 кг заняла первое место, в сумме двоеборья она подняла вес 133 кг. Ещё одна золотая медаль у Виктории Достоваловой в весовой категории 64 кг. Поднятый ею вес в сумме составил 196 кг. Стоит отметить, что Виктория стала абсолютной чемпионкой среди женщин и мужчин. Третья золотая медаль в личном зачёте у Игоря Изотова в весовой категории 73 кг. Вес, который он преодолел, в сумме составил 250 кг. Также золото у Забайкальских спортсменов в командном зачёте.

Любовь Кузьмина заняла второе место в весовой категории 76 кг с суммой веса 144 кг, Сергей Ишезов также стал вторым в весовой категории 61 кг с суммой поднятого веса 193 кг. Сергей Ларин занял третье место в весовой категории 61 кг с суммой поднятого веса 190 кг. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
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