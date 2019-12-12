На читинской ТЭЦ «тушили» пожар

В учениях было задействовано 40 человек и 11 единиц техники



10 декабря на читинской тепловой электростанции №1, расположенной на берегу озера Кенон, прошло масштабное пожарно-тактическое учение. В нём приняли участие огнеборцы из пяти городских пожарно-спасательных частей. В общей сложности в проведении учений было задействовано более 40 человек и 11 единиц техники.



«В 15.20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение – в Чите на ул. Энергостроителей, 1 в кабельном тоннеле произошло возгорание электрокабелей высокого напряжения. Возникла угроза остановки работы электростанции. На тот момент в здании находились порядка 50 человек», – такой была легенда учений. Главная цель таких мероприятий – тренировка и наработка навыков, необходимых для тушения настоящих пожаров.



Объекты тренировок выбираются по определённому принципу – у каждого свои особенности тушения. Так, например, читинская ТЭЦ-1 является достаточно сложным в тушении зданием, так как внутри расположено большое количество горюче-смазочных материалов и объектов, находящихся под напряжением. В случае реального пожара может возникнуть серьёзная угроза жизни и здоровью огнеборцев, участвующих в тушении.



Как только в здании было обнаружено задымление, старший начальник смены станции вызвал пожарную охрану. После вызова огнеборцев кабели высокого напряжения обесточили и началась эвакуация работников. В тот момент в здании находились 50 человек, но на улицу вывели не всех. По легенде, внутри котельного цеха остался человек, неспособный покинуть его из-за сильного задымления.



Так как условно загоревшееся здание относится к списку потенциально-опасных объектов, пожару автоматически был присвоен повышенный номер сложности. При этом ТЭЦ-1 находится на подведомственной территории городской пожарно-спасательной части №4, и первыми среагировавшими на происшествие пожарными были бойцы именно этой части. Они прибыли уже через 5 минут после поступившего сообщения. В это же время на повышенный номер пожара выехали расчёты из пожарных частей №1, №2, №3 № 4 и СПСЧ.



К моменту прибытия первых пожарных расчётов, площадь условного возгорания уже достигла около 150 квадратных метров. Представитель ТЭЦ доложил начальнику пожарной части №4 о том, что внутри остался человек. Пока огнеборцы искали его, условный пожар, по замыслу, продолжал распространяться. Одновременно с этим на фасаде развернулся штаб пожаротушения. Штаб координирует действия пожарных и делает расчёт сил и средств. Все прибывшие огнеборцы были поделены на три группы – в пожарной терминологии они называются «участки тушения пожара». Одну группу бойцов руководители тушения пожара направили на поиск людей и защиту путей эвакуации, вторая группа была определена на тушение непосредственного очага возгорания, третья - на защиту соседних отсеков кабельного тоннеля. В общей сложности в условно горящее здание было направлено пять звеньев газодымозащитной службы. Представитель объекта в это время сообщал руководителям тушения пожара всю информацию об инженерных особенностях здания.



Всего за несколько минут огнеборцы вынесли на свежий воздух пострадавшего.



На тушении условного пожара было задействовано более 40 человек и 11 единиц техники, среди которых 8 пожарных автоцистерн, автолестница, передвижная компрессорная станция и штабной автомобиль.



В 16:18 часов пожарные, занимавшиеся тушением условного возгорания, уже объявили локализацию пожара. Спустя ещё 12 минут условный пожар был полностью ликвидирован.



По итогам тренировки начальник службы пожаротушения, полковник Александр Казаков, руководивший штабом пожаротушения, прокомментировал действия огнеборцев. По его словам, реагирование на пожар прошло на оценку «хорошо» - руководство объекта предприняло все необходимые первоочередные действия, а пожарные оперативно произвели разведку и быстро нашли оставшегося внутри человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.





