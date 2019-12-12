Результаты будут известны сегодня вечером
Вчера в бизнес-центре Москвы «Белая площадь» состоялась защита проектов со всей страны. Более 50 членов жюри, эксперты в области бизнеса и спорта оценивали выступления делегаций со всех регионов.
Один из претендентов на премию – улан-удэнская крытая ледовая арена IceМетр. Представители арены рассказали об уникальном спортивном объекте, который открыли в Улан-Удэ в прошлом году.
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Сегодня состоится гала-ужин с торжественной церемонией награждения. Тогда станет известно, какое место получит проект Бурятии.
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Бурятия вышла в финал премии Bispo Awards
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