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Иркутская область изъяла больше всех наркотиков в Сибири

Иркутская область изъяла больше всех наркотиков в Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В регионе за 11 месяцев выявлено 2034 наркопреступления

Иркутская область занимает первое место по количеству изъятых наркотиков по Сибирскому федеральному округу. Такую информацию озвучили на заседании антинаркотической комиссии региона, которая прошла под председательством губернатора Сергея Левченко. В ходе заседания была подведены итоги работы за 2019 год, озвучена информация об оперативной обстановке в муниципалитетах и в целом по области, а также проблемы, которые возникают у оперативных сотрудников в борьбе с наркоторговлей.

- В текущем году по количеству изъятых наркотиков Иркутская область занимает пятое место по России и первое место по Сибирскому федеральному округу. Правоохранительными органами за 11 месяцев выявлено 2034 наркопреступления. Ликвидировано 36 преступных объединений, действовавших в сфере наркобизнеса на территории региона, что в три раза больше, чем в прошлом году. Перекрыто 38 каналов поставок наркотиков, в том числе, три международных. Сотрудникам наркоконтроля удалось раскрыть преступления, связанные с легализацией наркодоходов в сумме около 10 миллионов рублей, – отметил глава региона.

По информации начальника Восточно-Сибирского линейного управления министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте Дениса Моисеева, противодействие незаконному обороту наркотиков является одним из приоритетных направлений органов внутренних дел.

- Широко распространён сбыт наркотиков бесконтактным способом через закладки посредством сети Интернет при помощи мобильных приложений. Несмотря на это, сотрудникам полиции удаётся сдерживать негативное течение в обществе, при этом непрерывно происходит поиск новых решений и методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков, – рассказал Денис Моисеев.

В Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте за 11 месяцев 2019 года по данному направлению деятельности зарегистрировано 496 преступлений, этот показатель остался на уровне аналогичного периода 2018 года (496). По Иркутской области показатель по зарегистрированным наркопреступлениям увеличился с 368 (в 2018 году) до 382 (в 2019 году). Раскрыто по линии незаконного оборота наркотических средств – 287 преступлений, нераскрытыми остались 40, процент раскрываемости по сравнению с прошлым годом незначительно уменьшился с 90,2% до 89,7%. К уголовной ответственности привлечено 263 лица (2018 год – 313).

В сравнении с 2018 годом на 31,5 % выросла регистрация фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ, за 11 месяцев 2019 года на учёт поставлено 117 сбытов наркотических средств (в 2018 году – 89), из них более 60% раскрыто (в 2018 г. – 54,7%). Из незаконного оборота изъято более 57 кг наркотиков, из них порядка 47 кг составляют наркотики растительного происхождения.

Работа по противодействию незаконному обороту наркотиков в регионе осуществляется при взаимодействии различных ведомств. Как рассказала помощник губернатора Иркутской области по обеспечению исполнения отдельных полномочий, секретарь антинаркотической комиссии в Иркутской области Марина Горохова, антинаркотическая комиссия региона работает со всеми муниципалитетами. Особое внимание уделяется вопросам профилактики.

В ходе совещания губернатор наградил Нижнеудинский район – победителя конкурса муниципальных целевых программ. Экспертами отмечено, что в этой территории внедряются современные методики и технологии, организована работа муниципального центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Доверие», активно реализуются социальные проекты по наркопрофилактике. Представителям района вручили экспертно-диагностический аппарат «Рефлеком». Также за многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной деятельности наградили почётной грамотой директора центра реабилитации и коррекции Маргариту Галстян. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область антинаркотическая комиссия наркотики СФО
 
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