Акцию «С Новым годом, Служба крови!» устроят в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Горожанам предлагают стать донорами



В канун Нового года жителей Бурятии призывают сдать донором крови. С 23 по 30 декабря станция переливания крови проводит акцию «С Новым годом, Служба крови!»



Желающим принять участие в акции необходимо подготовиться к донации. Им нельзя употреблять накануне и утром перед дачей крови жирную, мясную и молочную пищу. Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.

