Горожанам предлагают стать донорами
В канун Нового года жителей Бурятии призывают сдать донором крови. С 23 по 30 декабря станция переливания крови проводит акцию «С Новым годом, Служба крови!»
Желающим принять участие в акции необходимо подготовиться к донации. Им нельзя употреблять накануне и утром перед дачей крови жирную, мясную и молочную пищу. Необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.
Акцию «С Новым годом, Служба крови!» устроят в Улан-Удэ
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