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Психотерапевтический центр уже семь лет помогает жителям Бурятии с депрессией

Психотерапевтический центр уже семь лет помогает жителям Бурятии с депрессией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты помогают людям справиться с горем, депрессией и с суицидальными мыслями

В 2012 году в Бурятии на базе республиканского психоневрологического диспансера открылся первый психолого-психотерапевтический центр. Центр оснащён современным оборудованием, он оказывает широкий спектр услуг в области психотерапии и медицинской психологии.

- Мы оказываем экстренную психологическую помощь лицам с выраженным суицидальным поведением, помогаем в ситуации острого горя, работаем с семьёй клиента. Также мы проводим просветительскую работу с населением, обучаем навыкам психоэмоциональной разгрузки, - рассказала «Байкал-Daily» заведующая Психотерапевтического центра Лариса Шелковникова.

В уютных кабинетах центра приём ведут высококвалифицированные специалисты: врач-психотерапевт, клинический психолог, психолог-консультант, специалист по социальной работе.

- Основные причины обращений к нам – это депрессивные состояния, неврозоподобные состояния, психологические проблемы (одиночество, семейные проблемы и др.), трудности в построении межличностных взаимоотношений, - перечислила Лариса Шелковникова.


В 2010 году в Психотерапевтическом кабинете начала работу служба телефона доверия.

Как отмечают специалисты, чаще всего жители Бурятии обращаются за консультацией по поводу одиночества, потери близких, низкой самооценки. Абоненты жалуются также на депрессию, супружеские конфликты, проблемы в детско-родительских отношениях.

В Психотерапевтическом центре работает кабинет социально-психологической помощи.

- Он оказывает консультативно-лечебную и профилактическую помощь лицам, добровольно обращающимся в связи с кризисным, суицидоопасным состоянием. В большинстве случаев суицидальные попытки совершаются из-за проблем в семейных взаимоотношениях, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения, - отмечает заведующая Психотерапевтического центра.

С 2017 года Психотерапевтический центр начал заключать договоры о совместной деятельности со школами и ССУЗами города. В рамках договора школьники проходят тестирование, дети из группы риска получают консультации психолога, психотерапевта.


Также специалисты центра проводят различные тренинги: «Стрессоустойчивость», «Конфликт», «Адаптация в коллективе», «Повышение самооценки», «Конфликт», «Общение», «Сплочение коллектива», «Межличностное общение», «Эмоции и чувства», «Снятие эмоционального напряжения».

Кроме курсовой планомерной индивидуальной терапии, все нуждающиеся в экстренной психологической помощи могут получить её по круглосуточному телефону доверия: 668-311, 311 (для абонентов Теле-2 звонок бесплатный)

Психотерапевтический центр располагается по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, 1-а, остановка «Виадук».





психологическая помощь
 
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