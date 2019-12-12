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Деды Морозы и Снегурочки соберутся в Ангарске на парад

Деды Морозы и Снегурочки соберутся в Ангарске на парад
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарского городского округа
Открытие городской ёлки и ледовых городков в округе состоится 21 декабря

Череда новогодних мероприятий в Ангарском округе Иркутской области стартует с парада Дедов Морозов и Снегурочек. Парад пройдёт в Ангарске 21 декабря. В этом году изменилась локация мероприятия. Регистрация участников акции и традиционной лотереи возле дворца ветеранов «Победа» начнётся в 15:30. По сложившейся традиции главный приз – холодильник.

Костюмированная колонна двинется к площади Ленина в 16:00. Здесь в 16:30 состоится открытие новогоднего городка и театрализованное представление.

В этот же день, 21 декабря, праздничные мероприятия запланированы также в парковой зоне ДК «Современник» (с 14:00), в Одинске (с 14:00), сквере микрорайона Цементный (с 14:00) и в селе Савватеевка (с 15:00). На следующий день, 22 декабря, праздничные программы состоятся в микрорайонах Юго-Восточный (с 13:00), Китой (с 17:00) и посёлке Мегет (с 15:00).

В рамках новогодних мероприятий в Ангарске традиционно пройдёт «Новогодний переполох». Это конкурс для жителей, оформивших к празднику дворы и подъезды. В прошлом году в нём было свыше 100 участников. Заявки принимаются до 13 декабря. Итоги конкурса подведут с 23 по 25 декабря во время новогодних праздников во дворах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

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