В Селенгинском районе Бурятии раздали «сельскохозяйственные Оскары»

Общество, Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ

Лучших в области сельского хозяйства наградили статуэткой верблюда



11 декабря в Селенгинском районе Бурятии состоялось подведение итогов сельскохозяйственного года, где чествовали лучших работников сферы агропромышленного комплекса района, а также итоги районного проекта «Табан хушуун мал». В торжественной обстановке были вручены почётные грамоты, благодарности передовикам сельского хозяйства и участникам выставок в сфере сельского хозяйства.



Уже пятый год лучших из лучших в области сельского хозяйства администрация района награждает статуэтками «Табан хушуун мал» – пяти драгоценностей бурятского народа – для сельчан района это «сельскохозяйственный Оскар». Уже вручены статуэтки лошади, быка, овцы и козы. Этот год завершает цикл статуэткой верблюда.



Статуэтками верблюдов были удостоены следующие работники:

- Лучший дояр – глава КФХ Бальчинова Дугарма Бальжинимаевна;

- Лучший чабан – чабан СПК «Иро» Ухазанов Андрей Гаврилович;

- Лучший табунщик – табунщик КФХ «Цырендондопова Э.Б.» Салимзянов Эрдэм Фагатович;

- Лучший фермер – глава КФХ Дымбрылов Сергей Дагданович;

- Лучшее личное подсобное хозяйство – глава ЛПХ МО СП «Селендума» Бадмажапов Виталий Петрович;

- Лучший овощевод – директор ООО «ГАГ» Амян Гарик Гарникович;

- Лучший руководитель сельскохозяйственной организации – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Иро» Аюшеев Тумэн Дашинимаевич;

- Лучший руководитель предприятий пищевой промышленности – индивидуальный предприниматель Цыренов Нима Егорович;

- Лучший специалист сельского поселения – специалист МО СП «Загустайское» Бальчинова Сэсэгма Цыденовна;

- Лучший скотник-пастух – глава КФХ Акулов Пётр Анатольевич.



Администрацией района было принято решение по завершению пятилетнего цикла отметить специальной наградой, сертификатом номиналом 60000 рублей для путешествия в любом направлении, семью работника сельского хозяйства, взявшего все 5 «Оскаров». Ими заслуженно стала семья из села Ехэ-Цаган МО СП «Селендума» Акуловы Пётр Анатольевич и Марина Дмитриевна. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.



