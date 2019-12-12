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В Селенгинском районе Бурятии раздали «сельскохозяйственные Оскары»

В Селенгинском районе Бурятии раздали «сельскохозяйственные Оскары»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ
Лучших в области сельского хозяйства наградили статуэткой верблюда

11 декабря в Селенгинском районе Бурятии состоялось подведение итогов сельскохозяйственного года, где чествовали лучших работников сферы агропромышленного комплекса района, а также итоги районного проекта «Табан хушуун мал». В торжественной обстановке были вручены почётные грамоты, благодарности передовикам сельского хозяйства и участникам выставок в сфере сельского хозяйства.

Уже пятый год лучших из лучших в области сельского хозяйства администрация района награждает статуэтками «Табан хушуун мал» – пяти драгоценностей бурятского народа – для сельчан района это «сельскохозяйственный Оскар». Уже вручены статуэтки лошади, быка, овцы и козы. Этот год завершает цикл статуэткой верблюда.

Статуэтками верблюдов были удостоены следующие работники:
- Лучший дояр – глава КФХ Бальчинова Дугарма Бальжинимаевна;
- Лучший чабан – чабан СПК «Иро» Ухазанов Андрей Гаврилович;
- Лучший табунщик – табунщик КФХ «Цырендондопова Э.Б.» Салимзянов Эрдэм Фагатович;
- Лучший фермер – глава КФХ Дымбрылов Сергей Дагданович;
- Лучшее личное подсобное хозяйство – глава ЛПХ МО СП «Селендума» Бадмажапов Виталий Петрович;
- Лучший овощевод – директор ООО «ГАГ» Амян Гарик Гарникович;
- Лучший руководитель сельскохозяйственной организации – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Иро» Аюшеев Тумэн Дашинимаевич;
- Лучший руководитель предприятий пищевой промышленности – индивидуальный предприниматель Цыренов Нима Егорович;
- Лучший специалист сельского поселения – специалист МО СП «Загустайское» Бальчинова Сэсэгма Цыденовна;
- Лучший скотник-пастух – глава КФХ Акулов Пётр Анатольевич.

Администрацией района было принято решение по завершению пятилетнего цикла отметить специальной наградой, сертификатом номиналом 60000 рублей для путешествия в любом направлении, семью работника сельского хозяйства, взявшего все 5 «Оскаров». Ими заслуженно стала семья из села Ехэ-Цаган МО СП «Селендума» Акуловы Пётр Анатольевич и Марина Дмитриевна. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.

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