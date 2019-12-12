Байкал оказался вторым после Крыма
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru 8 декабря – в международный день художника - опросил пользователей социальных сетей и выявил самые лучшие места для творческого отдыха.
Крымский полуостров стал самым желанным регионом для проведения художественной практики на свежем воздухе у профессиональных художников и дизайнеров.
Пятёрку мест, где лучше всего отдыхать людям творческих профессий, также составили озеро Байкал (15,66%), Санкт-Петербург (13,25%) и Карелия (10,84%).
Меньше всего голосов в опросе про самые лучшие места для творческого отдыха набрали Краснодарский край и Тверская область, города «Золотого кольца России», Москва и Татарстан.
Байкал вошёл в топ лучших мест для творческого отдыха
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