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Байкал вошёл в топ лучших мест для творческого отдыха

Байкал вошёл в топ лучших мест для творческого отдыха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Байкал оказался вторым после Крыма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru 8 декабря – в международный день художника - опросил пользователей социальных сетей и выявил самые лучшие места для творческого отдыха.

Крымский полуостров стал самым желанным регионом для проведения художественной практики на свежем воздухе у профессиональных художников и дизайнеров.

Пятёрку мест, где лучше всего отдыхать людям творческих профессий, также составили озеро Байкал (15,66%), Санкт-Петербург (13,25%) и Карелия (10,84%).

Меньше всего голосов в опросе про самые лучшие места для творческого отдыха набрали Краснодарский край и Тверская область, города «Золотого кольца России», Москва и Татарстан.



Байкал туризм
 
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