Байкал вошёл в топ лучших мест для творческого отдыха

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Байкал оказался вторым после Крыма



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru 8 декабря – в международный день художника - опросил пользователей социальных сетей и выявил самые лучшие места для творческого отдыха.



Крымский полуостров стал самым желанным регионом для проведения художественной практики на свежем воздухе у профессиональных художников и дизайнеров.



Пятёрку мест, где лучше всего отдыхать людям творческих профессий, также составили озеро Байкал (15,66%), Санкт-Петербург (13,25%) и Карелия (10,84%).



Меньше всего голосов в опросе про самые лучшие места для творческого отдыха набрали Краснодарский край и Тверская область, города «Золотого кольца России», Москва и Татарстан.







