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От ОРВИ привились свыше 500 тысяч жителей Бурятии

От ОРВИ привились свыше 500 тысяч жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне

В Бурятии на 11 декабря привито от грипп 529 130 человек, что составляет 53,8% от численности населения. В том числе в рамках Национального календаря профилактических прививок привито 513 207 человек – это на 3% больше плана.

Вакцинация населения против гриппа продолжается.

Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.


ОРВИ прививки
 
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