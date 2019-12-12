От ОРВИ привились свыше 500 тысяч жителей Бурятии

Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне



В Бурятии на 11 декабря привито от грипп 529 130 человек, что составляет 53,8% от численности населения. В том числе в рамках Национального календаря профилактических прививок привито 513 207 человек – это на 3% больше плана.



Вакцинация населения против гриппа продолжается.



Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.





