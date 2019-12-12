Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне
В Бурятии на 11 декабря привито от грипп 529 130 человек, что составляет 53,8% от численности населения. В том числе в рамках Национального календаря профилактических прививок привито 513 207 человек – это на 3% больше плана.
Вакцинация населения против гриппа продолжается.
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии на сезонном уровне, не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
От ОРВИ привились свыше 500 тысяч жителей Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Продукты изъяли и отправили обратно
Стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
Закуплена новая техника, капитально ремонтируются помещения
Пока плата введена за выход на лёд Малого Моря в Иркутской области
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с исторического для Бурятии концерта
Раскопки велись недалеко от Гусиного озера
Событие было приурочено к 95-летию Иволгинской центральной библиотеки
Беспилотный летательный аппарат сэкономил деньги на бензин
Теперь в регионе действует пять ледовых переправ
Поступила целая партия современной медтехники на общую сумму 90,5 миллионов рублей
В соревнованиях по боксу примут участие 114 спортсменов
В Бурятии подвели итоги нерестовой кампании
Освободившимся жителям республики рассказали о социальной адаптации
Административное дело находится на рассмотрении
Женщина совершила преступление, имея отсрочку исполнения наказания