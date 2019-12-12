Дирижёр из Бурятии отмечен дипломом на конкурсе в Италии

В конкурсе участвовали 16 сильнейших хоровых дирижёров из разных стран
Преподаватель Колледжа искусств Майдар Дамбаев принял участие в первом международном конкурсе хоровых дирижеров имени Романо Гандольфи. Конкурс проходил 29 ноября по 1 декабря в Парме (Италия). В конкурсе участвовали 16 сильнейших хоровых дирижёров из разных стран (США, Германия, Словакия, Ирландия, Польша, Беларусь, Китай, Южная Корея, Тайвань, Италия и Россия).
Как сообщал «Байкал-Daily», Майдар был единственным представителем России.
В первом отборочном туре молодой преподаватель выдержал конкурс среди своих соотечественников и представителей других стран.
- Конкурс состоял из 10 произведений a cappella эпохи Возрождения, эпохи барокко, венской классической школы, работы с детским хоровым коллективом и смешанным хором университета города Пармы. Все конкурсные прослушивания и гала-концерт лауреатов проходили в Пармской консерватории имени Арриго Бойто, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Оценивали работу конкурсантов международное жюри под председательством Витаутаса Мишкиниса - композитора и дирижёра, профессора хорового дирижирования Литовской академии музыки и театра, президента Хорового Союза Литвы, а также ректора Академии хорового искусства имени Попова (Москва), кандидата искусствоведения Алексея Петрова, заведующей кафедрой хорового дирижирования Белорусской академии музыки (Минск) Инессы Бодяко, известных дирижёров Италии Чинции Занон и Джанлуиджи Джакомони.
Майдар Дамбаев был отмечен дипломом.
Этот конкурс не является первым в творческой биографии музыканта. В 2014 году, ещё учась в Колледже искусств, Майдар получил I премию на третьем открытом всероссийском конкурсе хоровых дирижёров в Казанской консерватории.
За время учёбы в Московской консерватории он участвовал в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. В апреле 2019 года Дамбаев получил I премию на всероссийском конкурсе хоровых дирижёров в Екатеринбурге, который проходил в Уральской консерватории.
С сентября 2019 года он работает со студентами и творческими хоровыми коллективами в родном Колледже искусств имени Чайковского.
- Профессия дирижёра – это самая молодая профессия из всех музыкальных профессий. При чём она самая сложная, потому что дирижёр охватывает много специальностей - он должен петь как вокалист, играть на фортепиано как пианист, знать всю теории музыки, знать биографию многих композиторов. То есть когда он изучает партитуру, он должен знать всё о той стране, в которой жил композитор, знать специфику звучания разную, ведь у каждого разная манера пения. Хоровой коллектив – это достаточно большой организм, который нужно собрать в одно единое звучание, донести до них то, что написал композитор. И дирижёру академического хора, можно сказать, приходится сложнее чем симфоническому дирижёру, потому что у нас живой инструмент. Если там оркестр может играть до утра на инструментах, мы всё-таки используем свой голос, и голос дан человеку один, - рассказывал «Байкал-Daily» ранее Майдар Дамбаев.
Дирижёр из Бурятии отмечен дипломом на конкурсе в Италии
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