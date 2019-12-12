Монгольским туристам не дали ввезти в Бурятию масло и баранину

Продукты изъяли и отправили обратно



В Кяхте на пункте пропуска госинспектор проводит досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.



11 декабря во время досмотров был выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии - из Монголии ввозились килограмм топлёного сливочного масла и четыре килограмма варёной баранины.



- Такие продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

