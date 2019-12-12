Продукты изъяли и отправили обратно
В Кяхте на пункте пропуска госинспектор проводит досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.
11 декабря во время досмотров был выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии - из Монголии ввозились килограмм топлёного сливочного масла и четыре килограмма варёной баранины.
- Такие продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Монгольским туристам не дали ввезти в Бурятию масло и баранину
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