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Монгольским туристам не дали ввезти в Бурятию масло и баранину

Монгольским туристам не дали ввезти в Бурятию масло и баранину
Общество, 
Продукты изъяли и отправили обратно

В Кяхте на пункте пропуска госинспектор проводит досмотр автотранспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.

11 декабря во время досмотров был выявлен факт нарушения законодательства в области ветеринарии - из Монголии ввозились килограмм топлёного сливочного масла и четыре килограмма варёной баранины.

- Такие продукты запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор Монголия
 
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