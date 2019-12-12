В Улан-Удэ объявили новогодний конкурс с призовым фондом 300 тысяч

Стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление



Конкурс «Новогодний Улан-Удэ» на лучшее оформление и благоустройство к Новому году проводится по 12 номинациям. Среди них - «Лучший Новогодний городок», «Новогодняя фантазия», «Лучший Новогодний двор». Также будет выбрано лучшее новогоднее оформление среди детсадов, школ, поликлиник, больниц, спортивных объектов, предприятий торговли и промышленности, сообщили в комитете по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.



Заявки на конкурс принимаются до 18 декабря в администрациях районов города. Затем комиссия объедет места-претенденты. Победителей будут чествовать на главной ёлке города вечером 30 декабря на площади Советов.



Бюджетные учреждения образования, культуры и спорта столицы Бурятии уже оформили свои здания и прилегающие территории к встрече праздника. Предприятия и организации Улан-Удэ также могут принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов, территории.



Комитет по архитектуре и градостроительной политике заранее разработал предложения по размещению иллюминации, праздничных конструкций, новогодней символики и другим элементам и направил их в адрес районных администраций.



В Октябрьском районе на сегодняшний день стоят 14 ёлок в торговых центрах, а предприятия и организации установят большие ёлки до 15 декабря. Во дворах построили 38 катушек, завершаются работы по заливке 19 хоккейных коробок. На театральной площади у Русского драматического театра будет устроен новогодний городок с пятью функциональными ледовых фигурами – горками, выполненными в виде животных. Украсят территорию девять световых инсталляций. Сейчас ведётся подготовка к открытию главной ёлки района, которое пройдёт в парке «Юбилейный» 25 декабря.



В Советском районе запланировано более 50 праздничных мероприятий. Здесь установят 22 большие ёлки. Для любителей зимних видов спорта работают 6 катков и 8 хоккейных коробок. В районе проходит выставка-конкурс объёмных макетов и инсталляций «Новогодняя Арт-ёлка» среди организаций и предприятий. Все макеты и инсталляции можно будет посмотреть на открытии главной ёлки Советского района в парке «Кристальный» 24 декабря.



В Железнодорожном районе состоится более 30 районных мероприятий, в том числе новогодние праздники в отдалённых микрорайонах и дворах. Администрация района объявила проведение традиционной благотворительной акции «Новогодний апельсин» по сбору сладких подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Главными районными мероприятиями станут новогоднее праздничное представление и открытие новогоднего городка в парке им. Д.Ж. Жанаева 24 декабря в 18.00 и главной ёлки 26 декабря в парке им. С.Н. Орешкова.

