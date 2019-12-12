Атлет из Бурятии установил рекорд России по жиму лёжа

Общество, Фото: «Союз пауэрлифтеров России» в Иркутской области

В Иркутске прошёл турнир по пауэрлифтингу «Кубок Байкала»



На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» в Иркутске состоялся открытый мастерский турнир «Кубок Байкала» по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму и пауэрспорту по версиям IPL/СПР. Соревнования прошли по 221 номинации. В них приняли участие почти 170 спортсменов из пяти регионов: Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, а также республик Бурятия и Саха (Якутия).



Среди участников были как опытнейшие пауэрлифтеры, так и те, для кого выход на помост стал дебютным. Самому молодому из спортсменов 15 лет, самому почётному – 64 года. Иркутскую область представляли атлеты из областного центра, Шелехова, Усолья-Сибирского, Ангарска, Братска, Киренска, Байкальска, Саянска, села Мамоны.



В рамках «Кубка Байкала» установлен рекорд России по жиму лёжа в экипировке в весовой категории до 110 килограммов. Спортсмен из Бурятии Энвер Ниязиев во время третьей попытки смог выжать 315 килограммов. Также участники турнира выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, нормативы элиты России.



По итогам командного зачёта первое место заняла команда из Читы «Титаны Забайкалья», на втором и третьем месте – «Do4a Gym» и «Garage Gym» из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

