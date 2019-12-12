В соревнованиях могут участвовать российские спортсмены старше 12 лет
22 декабря в столице Бурятии пройдёт открытый чемпионат города Улан-Удэ по жиму и жиму классическому. Спортивное мероприятие состоится в фитнес-центре «Ольхон».
Соревнования проводятся в личном первенстве среди мужчин и женщин по правилам, утверждённым международной федерацией пауэрлифтинга IPF в жиме лёжа и классическом жиме лёжа раздельно, в следующих весовых категориях:
Женщины: 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 72 кг, 84 кг, свыше 84 кг;
Мужчины: 59 кг, 66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, свыше 120 кг.
Спортсмены имеют право выступать в двух видах зачёта: жим лёжа и классический жим лёжа.
К участию допускаются спортсмены Республики Бурятия, а также спортсмены других регионов Российской Федерации, достигшие 12 лет на момент соревнований.
Победители и призёры в личном первенстве награждаются медалями, дипломами и призами. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ состоится чемпионат по жиму лёжа
Общество, Фото:
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