Раскопки велись недалеко от Гусиного озера
В поисках древних животных группа палеонтологов отправилась в место под названием Муртой недалеко от Гусиного озера в Бурятии.
Палаточный лагерь располагался у небольшой реки, которая обеспечивала экспедицию водой. От него до выходов костеносных пород было около двух километров по холмистой степи.
- В ходе двухнедельных поисков и раскопок были обнаружены и изъяты из породы кости конечностей и зубы динозавров, кости конечностей и черепа хористодер и практически целый карапакс ископаемой черепахи (карапакс черепах — спинной щит панциря – прим. ред.), - говорится в официальном паблике Санкт-Петербургского государственного университета.
Экспедиция спонсирована грантом Российского научного фонда, который коллектив получил на исследование динозавровых фаун России.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью стало известно о том, что в Бурятии нашли большое количество древних насекомых, живших 145–125 миллионов лет назад.
Учёные нашли в Бурятии останки динозавров и древней черепахи
Общество, Фото:
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