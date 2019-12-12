Освободившимся жителям республики рассказали о социальной адаптации
В отделе МВД по Закаменскому району Бурятии прошёл День поднадзорного. В мероприятии участвовали участковые уполномоченные полиции и по делам несовершеннолетних, сотрудники филиала по Закаменскому району УИИ УФСИН России по республике, специалисты центра занятости, органов местного самоуправления, здравоохранения и социального обеспечения района.
Освободившимся из мест лишения свободы, осуждённым, состоящим на учёте в уголовно исполнительной инспекции, рассказали о том, как восстановить или обменять паспорт гражданина Российской Федерации, получить временную или постоянную регистрацию, оформить материальную помощь в соответствии с действующим законодательством, найти работу или пойти на курсы обучения от центра занятости и как получить специализированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии прошёл День поднадзорного
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