В Бурятии прошёл День поднадзорного

Освободившимся жителям республики рассказали о социальной адаптации



В отделе МВД по Закаменскому району Бурятии прошёл День поднадзорного. В мероприятии участвовали участковые уполномоченные полиции и по делам несовершеннолетних, сотрудники филиала по Закаменскому району УИИ УФСИН России по республике, специалисты центра занятости, органов местного самоуправления, здравоохранения и социального обеспечения района.



Освободившимся из мест лишения свободы, осуждённым, состоящим на учёте в уголовно исполнительной инспекции, рассказали о том, как восстановить или обменять паспорт гражданина Российской Федерации, получить временную или постоянную регистрацию, оформить материальную помощь в соответствии с действующим законодательством, найти работу или пойти на курсы обучения от центра занятости и как получить специализированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

