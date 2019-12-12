Предприниматель в Бурятии оформил документы на просроченное масло

Административное дело находится на рассмотрении



Индивидуальный предприниматель из Кижингинского района Бурятии допустил грубое нарушение при оформлении исходящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов.



Бизнесмен оформил сопроводительные документы на 4,4 килограмма сливочного масла 69% с истекшим сроком годности.



В отношении ИП Кривошеева составлен административный протокол, административное дело находится в стадии рассмотрения. Работа пользователя в ФГИС «Меркурий» заблокирована на 10 дней, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

