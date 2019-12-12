Административное дело находится на рассмотрении
Индивидуальный предприниматель из Кижингинского района Бурятии допустил грубое нарушение при оформлении исходящих электронных ветеринарно-сопроводительных документов.
Бизнесмен оформил сопроводительные документы на 4,4 килограмма сливочного масла 69% с истекшим сроком годности.
В отношении ИП Кривошеева составлен административный протокол, административное дело находится в стадии рассмотрения. Работа пользователя в ФГИС «Меркурий» заблокирована на 10 дней, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Предприниматель в Бурятии оформил документы на просроченное масло
Общество, Фото:
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