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В Бурятии мать оказалась рецидивисткой

В Бурятии мать оказалась рецидивисткой
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина совершила преступление, имея отсрочку исполнения наказания

В феврале 2018 года приговором Баргузинского районного суда 46-летняя жительница Курумканского района Бурятии осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ей назначено наказание в виде лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Однако в июне 2019 года женщина совершила ещё одно преступление, нанеся ножевое ранение знакомой.

Суд вновь признал её виновной по аналогичной статье уголовного кодекса. Женщине отменена отсрочка исполнения наказания. По совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осуждённая, не согласилась с приговором, посчитав его суровым, обжаловала решение суда в апелляционном порядке. Верховный суд Бурятии оставил жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура причинение тяжкого вреда здоровью
 
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