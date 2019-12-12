В Улан-Удэ бизнесмены приглашали на работу по половому признаку

Работодателей оштрафовали за дискриминацию



Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ работодатели нарушали закон о занятости населения при размещении информации о вакансиях в сети «Интернет».



Установлено, что двумя индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах изготовления мебели и общественного питания, в объявлениях о вакансиях устанавливались дискриминационные требования к кандидатам. В информациях указывались ограничения по полу и возрасту претендентов на вакантные должности, не связанные с их деловыми качествами.



В отношении работодателей возбуждены административные дела. Виновников привлеки к ответственности в виде предупреждения и штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

