В Улан-Удэ бизнесмены приглашали на работу по половому признаку

Работодателей оштрафовали за дискриминацию
Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ работодатели нарушали закон о занятости населения при размещении информации о вакансиях в сети «Интернет».
Установлено, что двумя индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сферах изготовления мебели и общественного питания, в объявлениях о вакансиях устанавливались дискриминационные требования к кандидатам. В информациях указывались ограничения по полу и возрасту претендентов на вакантные должности, не связанные с их деловыми качествами.
В отношении работодателей возбуждены административные дела. Виновников привлеки к ответственности в виде предупреждения и штрафа, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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