Девочки получили сертификаты о прохождении курса
Девочки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии, прошли курсы маникюра в школе-студии красоты. Такую возможность им предоставили представители ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта республики.
Подростки узнали, что такое форма и дизайн ногтей, обучились технике работы с инструментами и способам нанесения покрытия на ногти.
Все ученицы получили сертификаты о прохождении курса.
Девочки отметили, что возможность приобрести профессию поможет стать материально независимыми и самостоятельным в будущем, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
В Улан-Удэ стоящие на учёте девочки обучились на мастеров маникюра
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