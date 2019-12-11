В Улан-Удэ стоящие на учёте девочки обучились на мастеров маникюра

Девочки получили сертификаты о прохождении курса



Девочки, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии, прошли курсы маникюра в школе-студии красоты. Такую возможность им предоставили представители ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта республики.



Подростки узнали, что такое форма и дизайн ногтей, обучились технике работы с инструментами и способам нанесения покрытия на ногти.



Все ученицы получили сертификаты о прохождении курса.



Девочки отметили, что возможность приобрести профессию поможет стать материально независимыми и самостоятельным в будущем, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

