 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Декабря

10 Декабря

Популярное

Детям в Иркутской области рассказывают о кибербезопасности

Детям в Иркутской области рассказывают о кибербезопасности
Общество,  Фото:pixabay.com
Ребятам рассказали, как не попасться на уловки злоумышленников

Транспортные полицейские и члены общественного совета побеседовали с учениками второго класса средней школы посёлка Молодёжный в Иркутской о кибербезопасности.

Правоохранители разъяснили детям о безопасности в информационном пространстве. Транспортные полицейские обсудили со школьниками возможные опасные ситуации, возникающие при виртуальном контакте, а также дали советы о том, как уберечь себя от злоумышленников и самим не совершать противоправные поступки в Сети.

По словам организаторов, в завершение урока школьники поблагодарили полицейских за познавательную лекцию, а стражи правопорядка поздравили ребят с наступающими праздниками, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
дети киберпреступность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Михаил Пирогов завоевал народную премию «Зрительское признание»
Михаил Пирогов завоевал народную премию «Зрительское признание»
Общество, 11.12.2019
Награду ему вручил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов
Актриса из Улан-Удэ снимается в фильме с Евгением Мироновым
Актриса из Улан-Удэ снимается в фильме с Евгением Мироновым
Общество, 11.12.2019
«Запомню навсегда!» - призналась Елена Ербакова
Жителям Бурятии не советуют покупать новогодние подарки с карамелью
Жителям Бурятии не советуют покупать новогодние подарки с карамелью
Общество, 11.12.2019
Специалисты рекомендуют выбирать подарки, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок и консервантов
Волонтёры культуры из Бурятии съездили на международный форум
Волонтёры культуры из Бурятии съездили на международный форум
Общество, 11.12.2019
Координационный центр движения «Волонтёры культуры» был создан в 2019 году
В Улан-Удэ представят премьеру семейного спектакля «Король Матиуш»
В Улан-Удэ представят премьеру семейного спектакля «Король Матиуш»
Общество, 11.12.2019
Сказка будет рассказана через игру в государство
Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка сама пришла домой
Пропавшая в Улан-Удэ 14-летняя девочка сама пришла домой
Общество, 11.12.2019
Полиция выясняет обстоятельства её ухода
Жители Бурятии выстроились в цифру 75
Жители Бурятии выстроились в цифру 75
Общество, 11.12.2019
В акции приняли участие около 70 человек
Жители Бурятии пройдут тест на знание Конституции
Жители Бурятии пройдут тест на знание Конституции
Общество, 11.12.2019
Принять участие могут все желающие старше 12 лет
Бурятия подключилась к челленджу чеченских пожарных
Бурятия подключилась к челленджу чеченских пожарных
Общество, 11.12.2019
Участникам челленджа нужно пролезть между ступеньками пожарной лестницы в полной экипировке
Творческие коллективы Бурятии приглашают бороться за 2 миллиона
Творческие коллективы Бурятии приглашают бороться за 2 миллиона
Общество, 11.12.2019
20 лучших коллективов получат грант на два миллиона рублей
Музей истории Улан-Удэ отмечает 20-летие
Музей истории Улан-Удэ отмечает 20-летие
Общество, 11.12.2019
Музей был создан 10 декабря 1999 года
В Иркутской зоогалерее почистили копыта ослу
В Иркутской зоогалерее почистили копыта ослу
Общество, 11.12.2019
«Дело регулярное и обязательное даже зимой», отмечают сотрудники
Ансамбль из Бурятии «Гулувун» получил благодарность в Эвенкии
Ансамбль из Бурятии «Гулувун» получил благодарность в Эвенкии
Общество, 11.12.2019
Межрегиональный фестиваль состоялся в Красноярском крае
4-летнему Никите из Бурятии нужна помощь на лечение в Томске
4-летнему Никите из Бурятии нужна помощь на лечение в Томске
Общество, 11.12.2019
Улан-удэнка одна воспитывает двоих детей, младшему из которых срочно нужна реабилитация
День Героев Отечества отметили в Бурятии
День Героев Отечества отметили в Бурятии
Общество, 11.12.2019
Были организованы флешмобы и различные акции

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^