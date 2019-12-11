Детям в Иркутской области рассказывают о кибербезопасности

Ребятам рассказали, как не попасться на уловки злоумышленников



Транспортные полицейские и члены общественного совета побеседовали с учениками второго класса средней школы посёлка Молодёжный в Иркутской о кибербезопасности.



Правоохранители разъяснили детям о безопасности в информационном пространстве. Транспортные полицейские обсудили со школьниками возможные опасные ситуации, возникающие при виртуальном контакте, а также дали советы о том, как уберечь себя от злоумышленников и самим не совершать противоправные поступки в Сети.



По словам организаторов, в завершение урока школьники поблагодарили полицейских за познавательную лекцию, а стражи правопорядка поздравили ребят с наступающими праздниками, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

