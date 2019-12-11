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В Аге супруги отметили бриллиантовую свадьбу

В Аге супруги отметили бриллиантовую свадьбу
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Поздравить чету пришёл фольклорный ансамбль «Тумэн Жаргалан»

В Агинском Бурятском округе состоялась регистрация бриллиантовой свадьбы четы Пурбуевых, Владимира Мижитовича и Дулмажаб Жимбуевны. В этот знаменательный день в отдел ЗАГС Агинского района пришли поздравить супругов не только дети и родственники, но и представители органов местного самоуправления, совета ветеранов ГО «Посёлок Агинское», члены фольклорного ансамбля «Тумэн Жаргалан».

История любви началась в 1957 году – они познакомились на танцах в деревянном клубе посёлка Агинское. Оба были приезжие, он – учился на курсах шофёров, она – на курсах зоотехника. В 1959 году молодые решили создать семью. Пролетели 60 счастливых лет совместной жизни, выросли пятеро детей, подрастают внуки, и уже десять правнуков.

Владимир Мижитович и Дулмажаб Жимбуевна – люди активной жизненной позиции. Они принимают активное участие в спортивной, культурной жизни не только посёлка, но и всего округа. В составе фольклорного ансамбля ветеранов «Тумэн Жаргалан» они объездили многие города нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
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