Спортсменки Иркутской области взяли 6 медалей всероссийских соревнований по боксу

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

В турнире участвовали юниорки 17-18 лет и девушки 15-16 лет



Спортсменки Иркутской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет, которые с 1 по 8 декабря проходили в Королёве в Московской области. От Приангарья в турнире приняли участие десять девушек.



Среди девушек 15-16 лет золотую медаль в весовой категории до 48 кг завоевала спортсменка из посёлка Невон Усть-Илимского района, победительница первенств Европы 2018 и 2019 годов Алёна Тремасова. Алёна является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы Усть-Илимского района и тренируется у Василия Ейникова.



Серебряную медаль в весовой категории до 63 кг среди девушек взяла Кристина Ступина из Иркутска. Бронзовым призёром в весе до 66 стала Софья Пласкеева из Железногорска-Илимского.



Среди юниорок бронзовые награды взяли Ксения Фёдорова из Ангарска (весовая категория до 48 кг), Юлия Старченко из Иркутска (до 64 кг), Татьяна Богданова из Усть-Илимска (свыше 81 кг)



По итогам соревнований Алёна Тремасова и Кристина Ступина отобрались на первенство России. Алёна также примет участие в международном турнире по боксу в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

