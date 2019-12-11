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Боксеры Иркутской области завоевали 2 медали на всероссийском турнире

Боксеры Иркутской области завоевали 2 медали на всероссийском турнире
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Также они получили путёвки на первенство России по боксу

Спортсмены Иркутской области завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей 16-17 лет «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова» памяти почётного президента АИБА. Турнир проходил со 2 по 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Иркутянин Василий Каверин стал серебряным призёром турнира в весовой категории до 81 кг. Василий провёл четыре боя, из них в трёх он одержал победу над соперниками из Краснодарского края и Республики Северная Осетия – Алания. В финале иркутский боксёр уступил спортсмену из Владимирской области Рамазану Дадаеву.

Глеб Муравский из посёлка Новая Игирма выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 64 кг. В полуфинале он проиграл боксёру из Волгоградской области Никите Набиеву, который стал обладателем серебряной награды. В схватке за бронзу Глеб оказался сильнее соперника из Краснодарского края Сергея Егорова.

По итогам турнира Василий Каверин и Глеб Муравский получили путёвки на первенство России по боксу, которое пройдёт в феврале следующего года.

Василий Каверин занимается в областной школе высшего спортивного мастерства. Его тренером является Аркадий Казюка. Глеб Муравский тренируется у Александра Паутова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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