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В Улан-Удэ состоится карнавальный забег на лыжах

В Улан-Удэ состоится карнавальный забег на лыжах
Общество,  Фото:pixabay.com
Преодолевшие 2020 метров получат подарки и призы

31 декабря в 18:30 в парке культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева на освещённой лыжной трассе состоится Новогодний лыжный карнавальный забег в карнавальных костюмах на 2020 метров.

Принять участие могут все желающие. Для участников обязательно наличие карнавального костюма, либо его элементов. Также необходима предварительная регистрация.

Всех участников карнавального забега наградят новогодними подарками и памятными призами после пересечения линии финиша. По окончании соревнований пройдёт церемония награждения победителей.

Регистрация необходима организаторам для определения количества подарков участникам забега. Все зарегистрированные участники гарантированно получают новогодние подарки и памятные призы. Организаторы не несут ответственность за невручение подарка не зарегистрировавшемуся участнику забега. Об этом сообщает пресс-служба парка имени Д.Ж. Жанаева.

Возрастное ограничение 0+
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