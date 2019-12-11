Иркутск удостоился звания лауреата за качество жизни

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Победителей определяли по результатам соцопросов населения



Иркутск стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни. Награждение проходило в рамках VI международного форума Финуниверситета.



Областной центр признан победителем в номинации «Повышение качества жизни населения, развитие культуры и образования». Наряду с Иркутском в разных номинациях отмечены такие города, как Казань, Краснодар, Грозный и Вологда.



Для определения победителей были использованы результаты социологических опросов населения о качестве финансовых услуг и качестве жизни в городах с численностью населения больше 250 тысяч человек.



Премия учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций за повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов за улучшение качества жизни населения.



Достижения Иркутска уже неоднократно отмечали на федеральном уровне. В прошлом году он был признан лучшим областным центром Сибирского федерального округа по качеству городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

