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Иркутск удостоился звания лауреата за качество жизни

Иркутск удостоился звания лауреата за качество жизни
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Победителей определяли по результатам соцопросов населения

Иркутск стал лауреатом премии Финансового университета при правительстве Российской Федерации в области качества жизни. Награждение проходило в рамках VI международного форума Финуниверситета.

Областной центр признан победителем в номинации «Повышение качества жизни населения, развитие культуры и образования». Наряду с Иркутском в разных номинациях отмечены такие города, как Казань, Краснодар, Грозный и Вологда.

Для определения победителей были использованы результаты социологических опросов населения о качестве финансовых услуг и качестве жизни в городах с численностью населения больше 250 тысяч человек.

Премия учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций за повышение качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов за улучшение качества жизни населения.

Достижения Иркутска уже неоднократно отмечали на федеральном уровне. В прошлом году он был признан лучшим областным центром Сибирского федерального округа по качеству городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Иркутск премия награждение качество жизни
 
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