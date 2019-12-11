Живущий в США уроженец Бурятии рассказал о своём алкоголизме

Мужчина употреблял алкоголь с 12 лет
Уроженец Бурятии Сергей в программе «Голоса из-за края» на нескольких российских радиостанциях рассказал о том, как поборол алкогольную зависимость. Проект «Голоса из-за края» состоит из 45 историй, рассказанных от первого лица, о том, как человек потерял всё из-за пагубной зависимости к алкоголю, и как ему удалось справиться с этим злом, вернуться в нормальную жизнь.
- Я Сергей. Я алкоголик из Бурятии, сейчас живу в Соединённых Штатах. Впервые я напился, когда мне было 12 лет, с тех пор не прекращал употребление до 2009 года. Я прошёл всех волшебников, всех шаманов, всех лам, всех бабушек, дедушек иглоукалывание, лечился по методу Довженко. Всю жизнь мечтал встретить людей, которые бы могли мне помочь, но безуспешно, - рассказал в радиоэфире мужчина.
По его словам, побороть пагубную привычку помогла только вера. Осознание пришло на занятиях содружества «Анонимных алкоголиков».
«Иногда болезнь захлёстывает, но я знаю, что есть выход, что бог меня любит любого, и хорошего, и плохого. Тогда мне не нужен ни алкоголь, никакие другие вещи, которые могли бы избавить меня от зависимости. Сейчас есть надежда, есть вера, есть любовь», - рассказал Сегей свою историю борьбы с алкогольной зависимостью.
С помощью веры мужчина сохраняет трезвость уже 2 года 7 месяцев.
- Был срыв, когда я перестал ходить на программу, на собрания, обращаться к высшей силе, потому что продолжал уповать на свои силы. Но сам я бессилен перед болезнью, всякий раз я вынужден обращаться к высшей силе, только она может помочь мне. Желаю удачи всем, кто хочет выздоравливать, - заключил Сергей.
Отметим, в Бурятии уже 13 лет работает сообщество Анонимных Алкоголиков. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2016 года сообщество отметило 10-летний юбилей. В гости к юбилярам тогда приехали их друзья из России, Монголии, Южной Кореи, Латвии и США. Отмечалось, что за годы работы сообщества от алкогольной зависимости избавились более 200 человек.
Живущий в США уроженец Бурятии рассказал о своём алкоголизме
Общество, Фото:
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