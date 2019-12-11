Турнир в Кяхте собрал юных самбистов Бурятии

Спортсмены выступали в 8 весовых категориях
В Кяхте прошёл очередной ежегодный республиканский турнир по самбо. Организатором турнира выступил уроженец Кяхтинского района Сергей Доржитаров – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира, чемпион Европы и России по боевому самбо.
На соревнования приехали спортсмены со всей Бурятии. Участие приняли мальчики и юноши в весовых категориях 28 кг, 30 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 45 кг, 50 кг и свыше 55 кг.
По итогам турнира первые места заняли:
Дондоков Алдар, свыше 55кг (Чернояров А.В.);
Петров Илья, 50 кг (Бадмаев В.С.);
Любишин Данил, 45 кг (Жигжитов Ж.Б.);
Зинов Владимир, 42 кг (Чернояров А.В.);
Аристов Илья, 38 кг (Чернояров А.В.);
Шапхаев Баир, 35 кг (Сакияев Б.В.);
Ефимов Алексей, 32 кг (Чернояров А.В.);
Цыдыпов Саян, 30 кг (Сакияев Б.В.);
Сугаров Алан, 28 кг (Чернояров А.В.).
Вторыми стали:
Ерохин Иван, свыше 55 кг (Зимирев А.Г.);
Дрыганов Буянто, 50 кг (Бадмаев В.С.);
Доржитаров Тамерлан, 45 кг (Доржитаров Ю.А.);
Эрдынеев Дашинима, 42 кг (Чернояров А.В.);
Коноваленко Павел, 38 кг (Чернояров А.В.);
Баландин Григорий, 35 кг (Сакияев Б.В.);
Ашгуев Аркадий, 32 кг (Бадмаев В.С.);
Бурлаков Кирилл, 30 кг (Чернояров А.В.);
Мириев Мирраван, 28 кг (Зимирев А.Г.).
Третьи места разделили:
Андреев Дмитрий и Смолин Алексей, свыше 55 кг (Агарков И.В.);
Мужанов Александр и Эрдынеев Аюр, 50 кг (Агарков И.В., Чернояров А.В.);
Солодкин Савелий и Игумнов Егор, 45 кг (Головин С.С., Чернояров А.В.);
Цыбиков Агван и Дышипилов Амгалан, 42 кг (Агарков И.В., Чернояров А.В.);
Красиков Егор и Берсенев Данил, 38 кг (Чернояров А.В.);
Пахомов Артемий и Айхлер Павел, 35 кг (Чернояров А.В.);
Федоров Андрей и Смоликов Александр, 32 кг (Жигжитов Ж.Б., Бадмаев В.С.);
Илюшечкин Александр и Санжеев Алдар, 30 кг (Чернояров А.В., Кобылкин А.В.);
Борисов Савва и Тушемилов Егор, 28 кг (Сакияев Б.В., Бадмаев В.С.).
Больше всех наград – 16 медалей взяли представители Кяхты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
Турнир в Кяхте собрал юных самбистов Бурятии
Общество, Фото:
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