Турнир в Кяхте собрал юных самбистов Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

Спортсмены выступали в 8 весовых категориях



В Кяхте прошёл очередной ежегодный республиканский турнир по самбо. Организатором турнира выступил уроженец Кяхтинского района Сергей Доржитаров – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира, чемпион Европы и России по боевому самбо.



На соревнования приехали спортсмены со всей Бурятии. Участие приняли мальчики и юноши в весовых категориях 28 кг, 30 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 45 кг, 50 кг и свыше 55 кг.



По итогам турнира первые места заняли:

Дондоков Алдар, свыше 55кг (Чернояров А.В.);

Петров Илья, 50 кг (Бадмаев В.С.);

Любишин Данил, 45 кг (Жигжитов Ж.Б.);

Зинов Владимир, 42 кг (Чернояров А.В.);

Аристов Илья, 38 кг (Чернояров А.В.);

Шапхаев Баир, 35 кг (Сакияев Б.В.);

Ефимов Алексей, 32 кг (Чернояров А.В.);

Цыдыпов Саян, 30 кг (Сакияев Б.В.);

Сугаров Алан, 28 кг (Чернояров А.В.).



Вторыми стали:

Ерохин Иван, свыше 55 кг (Зимирев А.Г.);

Дрыганов Буянто, 50 кг (Бадмаев В.С.);

Доржитаров Тамерлан, 45 кг (Доржитаров Ю.А.);

Эрдынеев Дашинима, 42 кг (Чернояров А.В.);

Коноваленко Павел, 38 кг (Чернояров А.В.);

Баландин Григорий, 35 кг (Сакияев Б.В.);

Ашгуев Аркадий, 32 кг (Бадмаев В.С.);

Бурлаков Кирилл, 30 кг (Чернояров А.В.);

Мириев Мирраван, 28 кг (Зимирев А.Г.).



Третьи места разделили:

Андреев Дмитрий и Смолин Алексей, свыше 55 кг (Агарков И.В.);

Мужанов Александр и Эрдынеев Аюр, 50 кг (Агарков И.В., Чернояров А.В.);

Солодкин Савелий и Игумнов Егор, 45 кг (Головин С.С., Чернояров А.В.);

Цыбиков Агван и Дышипилов Амгалан, 42 кг (Агарков И.В., Чернояров А.В.);

Красиков Егор и Берсенев Данил, 38 кг (Чернояров А.В.);

Пахомов Артемий и Айхлер Павел, 35 кг (Чернояров А.В.);

Федоров Андрей и Смоликов Александр, 32 кг (Жигжитов Ж.Б., Бадмаев В.С.);

Илюшечкин Александр и Санжеев Алдар, 30 кг (Чернояров А.В., Кобылкин А.В.);

Борисов Савва и Тушемилов Егор, 28 кг (Сакияев Б.В., Бадмаев В.С.).



Больше всех наград – 16 медалей взяли представители Кяхты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

