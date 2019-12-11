Владимир Гранат посетит в родном Улан-Удэ «Кубок друзей»
Уроженец Бурятии, защитник казанского «Рубина» и сборной России Владимир Гранат приедет в Улан-Удэ в конце недели.
14 и 15 декабря в Культурно-спортивном комплексе в седьмой раз будет проходить турнир «Кубок друзей». Спортивные соревнования посвятят памяти Иванова Антона и Головко Вадима, а также памяти первого тренера Граната – Владимира Белобородова.
- Дорогие ребята, наш турнир не просто называется «Кубок друзей», ведь мы всегда дорожим нашей дружбой и хотим и вам это передать. Ребята, увидимся с вами 14 и 15 декабря в КСК, - сказал Владимир Гранат.
Соревновательная часть мероприятия пройдёт в два дня. В первый день на предварительном этапе пройдут матчи в дивизионах Вадима Головко и Алексея Бобылева, а во второй день пройдут финальные матчи в дивизионах Антона Иванова и главном дивизионе Владимира Белобородова.
Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив».
В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.
В 2019 году Гранат стал одним из героев выпуска программы «С чего начинается футбол» на федеральном канале «Матч ТВ». Программа была посвящена детскому футболу в Улан-Удэ.
Летом 2018 года, как и все футболисты сборной России, получил звание заслуженного мастера спорта. Высшее спортивное звание, которое есть не у всех олимпийских чемпионов, футболистам дали за один только выход в ¼ чемпионата мира.
Владимир Гранат приедет в Улан-Удэ
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