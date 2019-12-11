 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Декабря

10 Декабря

Популярное

Владимир Гранат приедет в Улан-Удэ

Владимир Гранат приедет в Улан-Удэ
Общество, 
Владимир Гранат посетит в родном Улан-Удэ «Кубок друзей»

Уроженец Бурятии, защитник казанского «Рубина» и сборной России Владимир Гранат приедет в Улан-Удэ в конце недели.

14 и 15 декабря в Культурно-спортивном комплексе в седьмой раз будет проходить турнир «Кубок друзей». Спортивные соревнования посвятят памяти Иванова Антона и Головко Вадима, а также памяти первого тренера Граната – Владимира Белобородова.

- Дорогие ребята, наш турнир не просто называется «Кубок друзей», ведь мы всегда дорожим нашей дружбой и хотим и вам это передать. Ребята, увидимся с вами 14 и 15 декабря в КСК, - сказал Владимир Гранат.



Соревновательная часть мероприятия пройдёт в два дня. В первый день на предварительном этапе пройдут матчи в дивизионах Вадима Головко и Алексея Бобылева, а во второй день пройдут финальные матчи в дивизионах Антона Иванова и главном дивизионе Владимира Белобородова.

Владимир Гранат уроженец Улан-Удэ, учился в местной школе № 65. Первые спортивные шаги делал в улан-удэнской футбольной школе «Локомотив».

В последний раз в Бурятии был в мае 2017 года.

В 2019 году Гранат стал одним из героев выпуска программы «С чего начинается футбол» на федеральном канале «Матч ТВ». Программа была посвящена детскому футболу в Улан-Удэ.

Летом 2018 года, как и все футболисты сборной России, получил звание заслуженного мастера спорта. Высшее спортивное звание, которое есть не у всех олимпийских чемпионов, футболистам дали за один только выход в ¼ чемпионата мира.
спорт футбол Владимир Гранат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Владимир Гранат приедет в Улан-Удэ
Владимир Гранат приедет в Улан-Удэ
Общество, 11.12.2019
Владимир Гранат посетит в родном Улан-Удэ «Кубок друзей»
Мэрия Улан-Удэ обещает осветить отдалённые районы города
Мэрия Улан-Удэ обещает осветить отдалённые районы города
Общество, 11.12.2019
За год на освещение улиц потратили более 54 млн рублей
4-летнему Никите из Бурятии нужна помощь на лечение в Томске
4-летнему Никите из Бурятии нужна помощь на лечение в Томске
Общество, 11.12.2019
Улан-удэнка одна воспитывает двоих детей, младшему из которых срочно нужна реабилитация
Костоломы из Бурятии не смогли стать лучшими в Аге
Костоломы из Бурятии не смогли стать лучшими в Аге
Общество, 11.12.2019
Абсолютным чемпионом по бурятскому традиционному состязанию hээр шаалган стал Эрдэм Цынгуев из Забайкальского края
Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата по практической стрельбе
Росгвардейцы Бурятии стали призёрами чемпионата по практической стрельбе
Общество, 11.12.2019
Сборная росгвардейцев заняла II место в командном первенстве
В Иркутске открыли медпункт для бездомных
В Иркутске открыли медпункт для бездомных
Общество, 11.12.2019
Первую помощь бездомным будут оказывать сёстры милосердия
30 тысяч жителей Бурятии оказались невыездными из-за долгов
30 тысяч жителей Бурятии оказались невыездными из-за долгов
Общество, 11.12.2019
В основном это те, кто не оплатил алименты и кредиты
Издан первый альманах «Заповедного Прибайкалья»
Издан первый альманах «Заповедного Прибайкалья»
Общество, 11.12.2019
Издание можно получить бесплатно
На крыльце мэрии Улан-Удэ устроили пикет
На крыльце мэрии Улан-Удэ устроили пикет
Общество, 11.12.2019
Пикетчик вышел с плакатом с распечаткой запросов Google
В Бурятии природный парк «Шумак» поставили на кадастровый учёт
В Бурятии природный парк «Шумак» поставили на кадастровый учёт
Общество, 11.12.2019
Ранее на кадастровый учёт поставили Аллинский термальный источник
В Бурятии начинает действовать ипотека по 2%
В Бурятии начинает действовать ипотека по 2%
Общество, 11.12.2019
Постановление правительства России о льготной ипотеке подписано 7 декабря
В Бурятии из-за снежной погоды возросло число ДТП
В Бурятии из-за снежной погоды возросло число ДТП
Общество, 11.12.2019
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^