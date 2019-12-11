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Забайкальский кедровый орех стал хитом Дальневосточной ярмарки

Забайкальский кедровый орех стал хитом Дальневосточной ярмарки
Общество,  Фото:пресс-служба губернатора Забайкальского края
Также спросом пользовались буузы и кедровое масло

В Москве завершилась третья Дальневосточная ярмарка. Свои торговые павильоны в центре столицы разместили все одиннадцать регионов Дальневосточного федерального округа. Одним из самых популярных продуктов, представленных на ярмарке, стал забайкальский кедровый орех и кедровое масло.

- Забайкальцы – единственные, кто торгует кедровой продукцией на ярмарке. Люди возвращаются за орешками. Сначала берут немного, а потом покупают гораздо больше, потому что понимают, что у нас продукт натуральный. Также приходят к нам за колбасами, которые тоже делаются из натурального мяса. Хорошо покупают и минеральную воду, лимонад, – рассказала представительница Забайкальского края на Дальневосточной ярмарке Елена Калинина.

По словам забайкальцев, на ярмарке популярностью пользовались буузы, мёд и блинчики с дикоросами и грибной икрой. Всего в Москву из региона было привезено 3 тонны различной продукции.

В ярмарке принимали участие и забайкальские артисты. Перед посетителями выступили государственный национальный театр песни и танца «Амар сайн» и фольклорный ансамбль «Читинская слобода».

Следующим масштабным мероприятием станет фестиваль Дальнего Востока, который начнётся уже завтра в московском Экспоцентре. Там запланирована впечатляющая интерактивная выставка и увлекательная познавательная программа для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Дальневосточная ярмарка Забайкальский край кедровый орех
 
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