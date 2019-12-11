Всего будет работать 26 «ёлочных» ярмарок
С 14 декабря на территории Иркутска начнут работать 26 «ёлочных базаров» в разных округах города. Иркутяне смогут приобрести живые ель, сосну и лапник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- «Ёлочные базары» каждый год пользуются популярностью среди горожан. В этом году специализированные ярмарки будут открыты с 14 по 31 декабря с 8:00 до 20:00 включительно. В Правобережном округе их будет 6, в Октябрьском – 3, в Свердловском – 10 и в Ленинском – 7, – отметили в департаменте потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска.
Адреса расположения «ёлочных базаров»:
Правобережный округ: ул. Баррикад, ост. «Братская», в районе дома №185; ул. Радищева, ост. «Северная»; ул. Рабочего Штаба, у дома №62; ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»; ул. Урожайная, ост. «Копай»; ул. Шевцова, ост. «Город Мастеров», у дома №4.
Октябрьский округ: ул. Байкальская, в районе д. № 209а; ул. Волжская, у д. № 3; ул. Депутатская, у д. №14.
Свердловский округ: ул. Академическая, у дома № 2а; ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»; мкр. Первомайский, у д. № 62; мкр. Университетский, район въезда в микрорайон, по направлению из центра города; мкр. Юбилейный, у д. №42; бул. Рябикова, в районе здания № 5б; ул. Маяковского, в районе д. № 5; ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»; ул. Терешковой, в районе здания № 23; мкр. Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».
Ленинский округ: ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»; ул. Шишкина, у д. №9; ул. Воровского, в районе д. № 10/1; ул. Муравьёва, в районе здания №17; ул. Тельмана, в районе дома № 38; ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»; ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная».
«Ёлочные базары» откроются в Иркутске 14 декабря
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