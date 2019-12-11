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В Бурятии природный парк «Шумак» поставили на кадастровый учёт

В Бурятии природный парк «Шумак» поставили на кадастровый учёт
Общество, 
Ранее на кадастровый учёт поставили Аллинский термальный источник

Природный парк «Шумак», находящийся в Окинском районе Бурятии, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Бурятии.

Информацию об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) заносят в реестр недвижимости, чтобы избежать предоставления земельных участков органами местного самоуправления.

- Определение границ особо охраняемых природных территорий позволит защитить их территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир. Ведь Бурятия один из красивейших регионов России, где расположено множество уникальных природных территорий. Таким образом, постановка особо охраняемой природной территории на кадастровый учёт и внесение сведений о них в ЕГРН должно сохранить на законодательном уровне природное достояние страны, - сказал представитель Кадастровой палаты по Бурятии Михаил Аникин.

К особо охраняемым территориям относятся природные и биосферные заповедники, национальные парки, заказники, природные парки, ботанические сады. Некоторые ООПТ принадлежат к объектам Всемирного природного наследия. Например, озеро Байкал признано объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. К тому же, Байкал входит в список уникальных природных объектов России наряду с вулканами Камчатки, Золотыми горами Алтая, Плато Путорана и другими памятниками природы.

Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального значения или особо охраняемым природным территориям регионального значения. А природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

Например, Кадастровая палата по Бурятии поставила на кадастровый учёт Аллинский термальный источник. Источник известен с середины XIX века и показан для лечения заболеваний органов опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезней кожи, гинекологических заболеваний, гастритов.

В списке шести особо охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о которых внесли в ЕГРН, есть памятник природы «Скала Англичанка», который находится в Селенгинском районе Бурятии. В Новоселенгинске жили английские миссионеры. Именно поэтому эту местность и назвали «Скала Англичанка» в честь англичанки, супруги миссионера. Природный парк Шумак, который расположен в Окинском районе республики, также внесён в этот список из-за красоты дикой природы и уникальных термально-минеральных источников.

По состоянию на 1 декабря 2019 года, Кадастровая палата по Бурятии внесла в реестр границ 77 особо охраняемых природных территорий. Среди них такие ООПТ федерального значения, как Кабанский государственный природный заказник, Алтачейский государственный природный заказник, Фролихинский государственный природный заказник.

В список особо охраняемых природных территорий регионального значения вошли такие территории, как природный парк «Шумак», Иволгинская сопка, озеро Котокель, Кучигерский источник, Горячинский источник и многие другие.

Всего в Бурятии 8 особо охраняемых природных территорий федерального значения: 2 биосферных и 1 природный заповедник, 2 национальных парка, 3 государственных природных заказника федерального значения. В числе ООПТ регионального значения – 13 заказников, природный парк, рекреационная местность и 57 памятников природы.


кадастровый учёт Шумак
 
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