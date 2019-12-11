 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Декабря

10 Декабря

Популярное

В Бурятии начинает действовать ипотека по 2%

В Бурятии начинает действовать ипотека по 2%
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановление правительства России о льготной ипотеке подписано 7 декабря

Жители Бурятии могут приобрести или построить жилье в регионах Дальневосточного федерального округа с использованием ипотечного льготного кредита под 2% годовых. Соответствующее постановление правительства подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев 7 декабря.

«Дальневосточная ипотека» под 2% годовых была запущена по поручению президента Путина. Федеральным оператором программы выступает АО ДОМ.РФ».

Льготными условиями могут воспользоваться заёмщики из любых регионов страны в возрасте до 35 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар» при строительстве жилого дома.

Для получения ипотечного кредита по программе заёмщику необходимо обратиться в отделение одного из кредиторов – участников программы. Банк «ДОМ.РФ». уже начал принимать заявки от заёмщиков. Полный перечень кредиторов будет опубликован на сайте «ДОМ.РФ» в разделе «Дальневосточная ипотека».

По программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести строящееся (у юридического лица) или готовое жилье в сельской местности Дальневосточного федерального округа. Также доступно строительство индивидуального жилого дома на территории ДФО.

Максимальный срок кредитования 20 лет, сумма – до 6 млн рублей, первоначальный взнос от 20%, при этом в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. Многодетные семьи – участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 000 рублей на погашение кредита, при условии рождения третьего или последующего ребёнка после 1 января 2019 года.

«ДОМ.РФ» будет возмещать банкам недополученные доходы при выдаче ипотечных кредитов по процентной ставке, существенно ниже рыночной.

Подробную информацию об условиях программы можно получить на сайте «ДОМ.РФ», а также по телефону горячей линии 8-800-775-11-22. Звонок по России бесплатный.


ипотека Дальневосточный федеральный округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии начинает действовать ипотека по 2%
В Бурятии начинает действовать ипотека по 2%
Общество, 11.12.2019
Постановление правительства России о льготной ипотеке подписано 7 декабря
В Бурятии из-за снежной погоды возросло число ДТП
В Бурятии из-за снежной погоды возросло число ДТП
Общество, 11.12.2019
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах
За месяц в Бурятию из Монголии поступило 7,2 тонны мясных консервов
За месяц в Бурятию из Монголии поступило 7,2 тонны мясных консервов
Общество, 11.12.2019
Россельхознадзор озвучил итоги перевозок за месяц
В заказнике Бурятии браконьеры сбили госинспектора и скрылись
В заказнике Бурятии браконьеры сбили госинспектора и скрылись
Общество, 11.12.2019
Государственный инспектор находится в больнице
В Иркутской области наркосбытчица получила 10 лет колонии
В Иркутской области наркосбытчица получила 10 лет колонии
Общество, 11.12.2019
Женщина долгое время скрывалась от следствия
В Бурятии сохранится пасмурная погода
В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество, 11.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 декабря по республике местами небольшой снег
4-летнему Никите из Бурятии нужна помощь на лечение в Томске
4-летнему Никите из Бурятии нужна помощь на лечение в Томске
Общество, 11.12.2019
Улан-удэнка одна воспитывает двоих детей, младшему из которых срочно нужна реабилитация
В Бурятии пьющую мать лишили родительских прав
В Бурятии пьющую мать лишили родительских прав
Общество, 11.12.2019
Нерадивая мать до сих пор не сделала ребёнку свидетельство о рождении
На доме Алдара Цыденжапова установили пятиконечную звезду
На доме Алдара Цыденжапова установили пятиконечную звезду
Общество, 10.12.2019
Её привезли ветераны из Республики Бурятия
Биатлонисты разыграют кубок Иркутской области
Биатлонисты разыграют кубок Иркутской области
Общество, 10.12.2019
Первый этап кубка стартует на следующей неделе
Гусиноозёрск принял межрайонную спартакиаду среди инвалидов
Гусиноозёрск принял межрайонную спартакиаду среди инвалидов
Общество, 10.12.2019
Победу одержала команда Кяхтинского района
В Бурятии открылся центр татарской культуры
В Бурятии открылся центр татарской культуры
Общество, 10.12.2019
Название центра «Алмагачлар» переводится с татарского как «яблоньки»
В Иркутской области проведут турнир по национальной борьбе
В Иркутской области проведут турнир по национальной борьбе
Общество, 10.12.2019
Его участниками станут спортсмены 2003 года рождения и младше
В Курумканском районе сыграли в интеллектуальные игры
В Курумканском районе сыграли в интеллектуальные игры
Общество, 10.12.2019
В финале первенства встретились команды «Отличники» и «Bigmind»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^