В Бурятии начинает действовать ипотека по 2%

Постановление правительства России о льготной ипотеке подписано 7 декабря



Жители Бурятии могут приобрести или построить жилье в регионах Дальневосточного федерального округа с использованием ипотечного льготного кредита под 2% годовых. Соответствующее постановление правительства подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев 7 декабря.



«Дальневосточная ипотека» под 2% годовых была запущена по поручению президента Путина. Федеральным оператором программы выступает АО ДОМ.РФ».



Льготными условиями могут воспользоваться заёмщики из любых регионов страны в возрасте до 35 лет, а также участники программы «Дальневосточный гектар» при строительстве жилого дома.



Для получения ипотечного кредита по программе заёмщику необходимо обратиться в отделение одного из кредиторов – участников программы. Банк «ДОМ.РФ». уже начал принимать заявки от заёмщиков. Полный перечень кредиторов будет опубликован на сайте «ДОМ.РФ» в разделе «Дальневосточная ипотека».



По программе «Дальневосточная ипотека» можно приобрести строящееся (у юридического лица) или готовое жилье в сельской местности Дальневосточного федерального округа. Также доступно строительство индивидуального жилого дома на территории ДФО.



Максимальный срок кредитования 20 лет, сумма – до 6 млн рублей, первоначальный взнос от 20%, при этом в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. Многодетные семьи – участники программы дополнительно смогут получить выплату от государства до 450 000 рублей на погашение кредита, при условии рождения третьего или последующего ребёнка после 1 января 2019 года.



«ДОМ.РФ» будет возмещать банкам недополученные доходы при выдаче ипотечных кредитов по процентной ставке, существенно ниже рыночной.



Подробную информацию об условиях программы можно получить на сайте «ДОМ.РФ», а также по телефону горячей линии 8-800-775-11-22. Звонок по России бесплатный.





