Россельхознадзор озвучил итоги перевозок за месяц
Специалистами управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в приграничных пунктах пропуска в Бурятии («Наушки», «Кяхта», «Мухино») осуществляется досмотр подконтрольной продукции при её экспорте, импорте и транзите.
В ноябре специалисты Россельхознадзора досмотрели 83 партии продукции животного происхождения весом более 15 тысяч тонн. Из них 542 тонны молочной, 3117 тонн мясной продукции, 11 085 тонн кормов для сельскохозяйственных животных, 291 тонны сырья, 247 тонн рыбной продукции, 3 тонны мёда, полторы тонны желатина, 0,3 тонны яичного порошка, 124 тонны продуктов быстрого приготовления.
При импортных перевозках в Бурятию поступило 569 тонн подконтрольной продукции из Китая: 537 тонн комбикормовых добавок, 21 тонна лакомств для животных, 10 тонн сантазы (кормовой добавки для свиней), 1 тонна желатина. Китайская продукция дальше была отправлена в Москву, Белгород и Тверскую область.
За месяц в Бурятию из Монголии поступило 7,2 тонны говяжьих мясных консервов.
Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба управления.
За месяц в Бурятию из Монголии поступило 7,2 тонны мясных консервов
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