В Бурятии сохранится пасмурная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 декабря по республике местами небольшой снег



Днём по Прибайкалью местами умеренный снег. Ветер переменный 5-10, местами до 14 м/с. Температура днём 13-18, по Прибайкалью и местами югу 6-11, по северу до 23 мороза.



В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 6-11 м/с. Температура 13-15 мороза.

