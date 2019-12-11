По данным Бурятского гидрометцентра, 11 декабря по республике местами небольшой снег
Днём по Прибайкалью местами умеренный снег. Ветер переменный 5-10, местами до 14 м/с. Температура днём 13-18, по Прибайкалью и местами югу 6-11, по северу до 23 мороза.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 6-11 м/с. Температура 13-15 мороза.
В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество, Фото:
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