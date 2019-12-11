В Бурятии пьющую мать лишили родительских прав

Нерадивая мать до сих пор не сделала ребёнку свидетельство о рождении



Жительницу Баргузинского района Бурятии суд лишил родительских прав. Также с женщины будут взыскивать алименты в размере 1/3 части со всех видов заработка.



Сейчас малыш находится в доме ребёнка «Аистёнок».



Мать нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Ребёнок до сих пор не имеет свидетельства о рождении. За время нахождения ребёнка в детском отделении мама навестила его лишь один раз. Квартира, в которой сельчанка собирается жить, находится в антисанитарном состоянии.



Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении другого ребёнка.



В судебном заседании нерадивая мать просила ограничить в родительских правах, пояснила, что постарается вылечиться и устроиться на работу. Она также не отрицала, что употребляет алкогольные напитки, не работает, собственного жилья не имеет.



Однако суд удовлетворил иск органа опеки и попечительства администрации Баргузинского района. Женщина лишена родительских прав, с неё взысканы алименты на содержание ребёнка.



- При этом ей разъяснено, что она вправе обратиться с заявлением о восстановлении в родительских правах в случае, если изменит поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребёнка, - поясняют в пресс-службе Баргузинского районного суда.



Решение вступило в законную силу.

