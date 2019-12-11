Нерадивая мать до сих пор не сделала ребёнку свидетельство о рождении
Жительницу Баргузинского района Бурятии суд лишил родительских прав. Также с женщины будут взыскивать алименты в размере 1/3 части со всех видов заработка.
Сейчас малыш находится в доме ребёнка «Аистёнок».
Мать нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Ребёнок до сих пор не имеет свидетельства о рождении. За время нахождения ребёнка в детском отделении мама навестила его лишь один раз. Квартира, в которой сельчанка собирается жить, находится в антисанитарном состоянии.
Ранее женщина была лишена родительских прав в отношении другого ребёнка.
В судебном заседании нерадивая мать просила ограничить в родительских правах, пояснила, что постарается вылечиться и устроиться на работу. Она также не отрицала, что употребляет алкогольные напитки, не работает, собственного жилья не имеет.
Однако суд удовлетворил иск органа опеки и попечительства администрации Баргузинского района. Женщина лишена родительских прав, с неё взысканы алименты на содержание ребёнка.
- При этом ей разъяснено, что она вправе обратиться с заявлением о восстановлении в родительских правах в случае, если изменит поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребёнка, - поясняют в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Решение вступило в законную силу.
В Бурятии пьющую мать лишили родительских прав
Общество, Фото:
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