4-летнему Никите из Бурятии нужна помощь на лечение в Томске

- У нас была тонически-астетическая форма, то есть он голову не держал… Но потом по мере прохождения реабилитации появились улучшения. Шесть курсов реабилитации прошли в Томске, - рассказала «Байкал-Daily» мама малыша Гузяль.







У Никиты гипотонус (ослабленные мышцы) спины и гипертонус (чрезмерное напряжение мышц) ног. В октябре Никите сделали операцию по методу Ульзибата, чтобы восстановить баланс в теле. Спустя 1,5 месяца после этой операции жизненно необходимо пройти курс реабилитации. Семья собиралась в Томск в середине ноября, но, к сожалению, лечение пришлось перенести. Причина промедления проста – у матери-одиночки не хватило денег.

На лечение требуется 272 тысячи рублей. На сегодня собрано лишь около 70 тысяч рублей.







Благодаря упорной работе Никита уже научился сидеть, начал разговаривать. Он хорошо понимает обращённую к нему речь, интеллект у него, как у обычного ребёнка. Мальчик очень хочет самостоятельно ходить...





Обо всех поступивших деньгах мама отчитывается в группе «ХАРИСОВ НИКИТА! Поможем всем миром» в социальной сети «ВКонтакте».





В Улан-Удэ мать-одиночка Гузяль Харисова воспитывает двоих детей. Старшей дочери 16 лет, младший сын 4-летний Никита тяжело болен. Основной диагноз – ДЦП, спастическая диплегия, гидроцефалия. Женщина жила в Баргузинском районе Бурятии, но из-за болезни сына семья была вынуждена переехать в столицу республики, чтобы регулярно получать квалифицированную помощь медиков.Никита родился раньше срока почти на три месяца, с весом 1450 граммов. Произошла отслойка плацента, врачи сделали экстренное кесарево сечение. Лёгкие малыша не раскрылись, ребёнок не дышал. Врачи боялись давать какие-либо прогнозы, медики предполагали, что малыш не выживет. Никиту долго выхаживали. Шесть дней он находился на искусственной вентиляции лёгких, полтора месяца - в реанимации с кислородной маской, три месяца - в отделении недоношенных.Домой Никита приехал только в 4,5 месяца. С тех пор его мама Гузяль не перестаёт заниматься реабилитацией малыша. В год ребёнку поставили диагноз ДЦП.Поехать на реабилитацию планируется в январе 2020 года. Сейчас Гузяль вынуждена обратиться к неравнодушным жителям Бурятии, она просит их помощь в сборе средств на поездку.Мама Никиты занимается детьми одна, она снимает жильё, все деньги уходят на лечение. Средств катастрофически не хватает.Мама надеется, что люди откликнутся, и Никита сможет отправиться на необходимое лечение.- Помогите нам, пожалуйста, попасть на лечение, - просит мама.Карта Сбербанка 4817 7602 5899 4692 получатель Харисова Гузяль Сабитовна (мама)Мобильный банк МТС 9145540134Киви кошелёк +79245572903Яндекс деньги 410018104426340