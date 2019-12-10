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На доме Алдара Цыденжапова установили пятиконечную звезду

На доме Алдара Цыденжапова установили пятиконечную звезду
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Её привезли ветераны из Республики Бурятия

9 декабря в посёлке Агинское Забайкальского края прошли мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества. В Агинской средней школе №1, где учился Алдар Цыденжапов, прошла торжественная линейка. У здания Агинской средней школы №2 возложены цветы к мемориальным доскам Дариме Аликовой-Базаровой, погибшей от рук террористов в Беслане, и Никону Комогорцеву, воину-интернационалисту, кавалеру ордена Красной Звезды. На Аллее Героев состоялись митинг и возложение цветов всем Героям.

Участие в митинге приняли жители посёлка Агинское, замруководителя администрации Агинского Бурятского округа Владимир Шойжилжапов, Герой Труда Далай Гунгаев, представители муниципалитетов, общественной организации ветеранов «Боевое братство» из Аги и Бурятии.

Агинцы вместе с представителями «Боевого братства» собрались у дома, где жил Алдар Цыденжапов, где почтили его память и установили пятиконечную звезду и придомовую табличку, которые привезли гости из Республики Бурятия.

- Рады, что приехали к вам в памятную дату для всей России. Мы как «Боевое братство» занимаемся патриотическим воспитанием молодёжи. Надеемся на плодотворное сотрудничество с коллегами из Аги. Молодому поколению пожелаем, будьте достойны Героев агинской земли. Спасибо родителям Алдара, администрации Агинского Бурятского округа, городского округа «Посёлок Агинское» за радушный приём и возможность доставить придомовую табличку на благодатную землю, где чтят своих Героев, – отметили представители «Боевого братства» из Улан-Удэ.

Сегодня именем Алдара названы улицы в посёлках Агинское и Усть-Ордынском. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, и на эсминце «Быстрый» установлены мемориальные доски. В селе Селендума Селенгинского района Бурятии и в Улан-Удэ установлены памятники Алдару. Также его имя присвоено школе № 57 в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Алдар Цыденжапов Агинский Бурятский округ мемориальная доска памятная доска
 
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