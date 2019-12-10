Борицы Иркутской области завоевали 9 медалей на всероссийском турнире

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

У них 4 золотых и 5 бронзовых наград



Спортсменки Иркутской области завоевали девять медалей на VI всероссийском турнире по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой, который завершился 8 декабря в областном центре. На открытии участниц поприветствовал министр спорта региона Илья Резник.



Соревнования проходили в двух возрастных категориях – среди девушек 2003-2004 и 2000-2002 годов рождения. В турнире приняли участие более 180 спортсменок.



По итогам соревнований среди участниц 2000-2002 годов рождения спортсменки Иркутской области выиграли пять медалей, из них четыре – высшей пробы, одна – бронзовая. Победительницами турнира стали Кристина Кондратьева (весовая категория 59 кг), Кристина Тамразян (65 кг), Валентина Тохтоева (72 кг) и Тамара Митиненко (76 кг). Бронзовую медаль в весе 62 кг получила Марина Маншеева.



Среди девушек 2003-2004 годов рождения спортсменки Иркутской области завоевали четыре бронзовые медали. Их обладательницами стали Ольга Волженко (весовая категория 40 кг), Саяна Балдамжамсоева (46 кг), Анна Каретникова (49 кг) и Мария Богданова (53 кг). Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

